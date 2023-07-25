Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам

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ВСУ подвергли Донецк массированному обстрелу

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.

ВСУ устроили массированную атаку на Донецк этим утром, под ударом оказался Киевский район. Продолжительные обстрелы центра города затронули и республиканский травматологический центр.

Всех его пациентов вывели в коридор, чтобы они не пострадали, если осколки полетят в палаты. Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.

Один из них пробил крышу, но, к счастью, не взорвался. Сейчас на месте работают саперы.

Обстрелом с применением ракетных систем залпового огня разрушен и частный дом в Куйбышевском районе. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин.

Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Украинское контрнаступление
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