Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам
ВСУ подвергли Донецк массированному обстрелу
Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк этим утром, под ударом оказался Киевский район. Продолжительные обстрелы центра города затронули и республиканский травматологический центр.
Всех его пациентов вывели в коридор, чтобы они не пострадали, если осколки полетят в палаты. Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.
Один из них пробил крышу, но, к счастью, не взорвался. Сейчас на месте работают саперы.
Обстрелом с применением ракетных систем залпового огня разрушен и частный дом в Куйбышевском районе. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин.
Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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