Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам

Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.

ВСУ устроили массированную атаку на Донецк этим утром, под ударом оказался Киевский район. Продолжительные обстрелы центра города затронули и республиканский травматологический центр.

Всех его пациентов вывели в коридор, чтобы они не пострадали, если осколки полетят в палаты. Крупнокалиберные снаряды попадают и в жилые дома.

Один из них пробил крышу, но, к счастью, не взорвался. Сейчас на месте работают саперы.

Обстрелом с применением ракетных систем залпового огня разрушен и частный дом в Куйбышевском районе. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин.

Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.