«Киевская шайка»: в МИД оценили реакцию США на атаку на российских военкоров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 112 0

МИД: нельзя осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает

«Киевская шайка»: в МИД оценили реакцию США на атаку на российских военкоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель ведомства задалась вопросом — как случившееся может осуждать тот, кто спонсирует преступников?

Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на российских военкоров в Запорожской области.

Она отметила, что у таких происшествий всегда есть имя жертвы и имя агрессора. И США не должны стесняться произносить их вслух.

«Нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки. Соответственно они никак не могут „осуждать атаки“, производимые на их собственные средства», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Прежде постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что американцы осуждают любые атаки на представителей СМИ.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала ОБСЕ выразить «неприятие действий» властей Украины и США после атаки боевиков на российских журналистов в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
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