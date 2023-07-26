«Более тысячи за месяц»: ВСУ теряют огромное количество дронов в зоне СВО
Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч беспилотников
Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
При этом Украина пытается модернизировать беспилотники.
Украина каждый месяц теряет в зоне специальной военной операции тысячи беспилотников. Об этом сообщает министр цифровой трансформации и вице-премьер страны Михаил Федоров в интервью Washington Post.
«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц», — заявил Федоров.
Однако, по его информации, эта цифра может подняться до десяти тысяч в месяц. Кроме того, сейчас Украина пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. По мнению Федорова, это, конечно же, представляет большую угрозу для будущего, но приоритеты Киева на данном этапе должны быть в безопасности.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине заявили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области.
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