Военкор «Известий» Роман Польшаков поблагодарил врачей за спасение

Журналист чувствует себя хорошо, он бодр и полон жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
Военкор «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем самочувствии после ранения. Журналист попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации. В его теле сейчас три осколка снаряда украинских националистов, и врачи говорят, что они могут остаться на всю жизнь.
«Самочувствие нормальное, удовлетворительное. Только что вот были на концерте в госпитале. Врачам огромнейшее спасибо, потому что после эвакуации с места обстрела ребята очень хорошо оказали первую помощь, провели операцию», — отметил он.
Все журналист плотно общаются друг с другом в стенах больницы, они поддерживают друг друга в сложной ситуации.
Как оказалось, ранение получил и оператор «Известий» Дмитрий Шиков, он несколько дней ходил с осколком снаряда в ноге, не замечая боли. Ранение обнаружили при осмотре, сейчас Шикову наложили перевязку и готовят к операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том в каком состоянии был военкор «Известий» Роман Польшаков сразу после обстрела ВСУ.
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