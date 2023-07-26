Военкор «Известий» Роман Польшаков поблагодарил врачей за спасение

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Журналист чувствует себя хорошо, он бодр и полон жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военкор «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем самочувствии после ранения. Журналист попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации. В его теле сейчас три осколка снаряда украинских националистов, и врачи говорят, что они могут остаться на всю жизнь.

«Самочувствие нормальное, удовлетворительное. Только что вот были на концерте в госпитале. Врачам огромнейшее спасибо, потому что после эвакуации с места обстрела ребята очень хорошо оказали первую помощь, провели операцию», — отметил он.

Все журналист плотно общаются друг с другом в стенах больницы, они поддерживают друг друга в сложной ситуации.

Как оказалось, ранение получил и оператор «Известий» Дмитрий Шиков, он несколько дней ходил с осколком снаряда в ноге, не замечая боли. Ранение обнаружили при осмотре, сейчас Шикову наложили перевязку и готовят к операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том в каком состоянии был военкор «Известий» Роман Польшаков сразу после обстрела ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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