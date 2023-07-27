Я так ждала тебя, папа: ветеран СВО вернулся в день рождения своей дочери и довел всех до слез
Ветеран СВО вернулся в день рождения своей дочери, притворившись аниматором
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Маленькая девочка не надеялась увидеть родителя так скоро: эмоции было трудно сдержать.
Житель Южного Урала сделал самый неожиданный и приятный подарок на день рождения своей дочки — так, что довел до слез едва ли не весь интернет. В социальных сетях распространилось видео и данные, из которых ясно: мужчина — никто иной как ветеран СВО, и дочка, кажется, его не ждала так скоро домой.
Как пишет URA.RU, мужчина из Чебаркуля притворился одним из аниматоров, которые веселили его дочь в ходе торжества. Защитник Родины надел большой костюм — ростовую куклу — и какое-то время танцевал и веселился вместе с девочкой, пока случайно не заметила, как папа ловко снял костюм.
На кадрах заметно, что от неожиданности ребенок растерялся и заплакал. Папа ласково поднял ее на ручки и больше никому не отдавал.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru показал лучшие кадры из зоны СВО за прошедшие сутки.
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