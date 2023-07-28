Кочующая техника ВСУ не спрячется от «Ноны-СВК»: лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты самоходного миномета бьют точно в цель противника! У него нет ни малейшего шанса уйти от удара.

Бойцы Вооруженных сил России продолжают проведение специальной военной операции по защите Донбасса. В борьбе с неонацистами они используют различное передовое оружие. Так, на кадрах — работа расчета самоходного миномета «Нона-СВК» Центрального военного округа. Бойцы смогли уничтожить кочующие оружия и БМП противника.

Свои задачи выполняют и разведчики, в частности, по выявлению целей террористов. Так, на представленном видео военнослужащие Западного военного округа отработали тактику рейдовых действий в зоне спецоперации на Украине.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ активизировались в зоне проведения спецоперации, сосредоточив усилия на запорожском направлении.