Погодный апокалипсис: на Севастополь обрушились ливни с грозами и градом
На Севастополь обрушились ливни с грозами и градом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
Бурные потоки не в силах сдержать ни ворота, ни двери: затопило магазины и дома.
В Севастополе случился настоящий апокалипсис. Стихия обрушилась внезапно, затопив весь город и обесточив несколько районов. Сильный ветер, ливень и даже град размером с теннисный мячик — такие кадры публикуют жители в соцсетях.
Бурные потоки не в силах сдержать ни ворота, ни двери: затопило магазины и дома. Даже пассажирам автобуса пришлось принимать холодный душ. Посетители кафе спешно доедали ужин под зонтами. Другие в это время шли по пояс в воде. Несладко было и автомобилистам.
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