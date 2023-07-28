Погодный апокалипсис: на Севастополь обрушились ливни с грозами и градом

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На Севастополь обрушились ливни с грозами и градом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

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Погода

Бурные потоки не в силах сдержать ни ворота, ни двери: затопило магазины и дома.

В Севастополе случился настоящий апокалипсис. Стихия обрушилась внезапно, затопив весь город и обесточив несколько районов. Сильный ветер, ливень и даже град размером с теннисный мячик — такие кадры публикуют жители в соцсетях.

Бурные потоки не в силах сдержать ни ворота, ни двери: затопило магазины и дома. Даже пассажирам автобуса пришлось принимать холодный душ. Посетители кафе спешно доедали ужин под зонтами. Другие в это время шли по пояс в воде. Несладко было и автомобилистам.

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Погода
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