Зеленский украл Рождество и перенес праздник на 25 декабря

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине на 25 декабря

Зеленский украл Рождество и перенес праздник на 25 декабря

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Один из главных православных праздников якобы был навязан «российской идеологией».

Празднование Рождества на Украине переносится на 25 декабря. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

До этого, 14 июля, Верховная рада одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины в рамках «отказа от российского наследия».

Законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря Зеленский внес в Верховную раду в конце июня. В пояснении к документу говорилось, что украинскому народу якобы долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова.

До этого так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января. Сместились и другие даты важных христианских праздников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в украинском городе Белая Церковь под Киевом раскольники из ПЦУ при содействии полиции захватили Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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