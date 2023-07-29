Мощная гаубица «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов «Мста-Б» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ ежедневно продвигаются на всех направлениях, не давая противника даже малейшего шанса на успех.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б». Артиллерийское подразделение Южного военного округа (ЮВО) уничтожили на марьинском направлении танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который попытался замаскироваться в одной из построек. Цель была незамедлительно уничтожена.

На следующих кадрах уже показана работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным целям — в результате были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов.

Тема:
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