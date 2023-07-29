«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Тема:
Спецоперация

Многим политикам США казалось, что Россия все еще находится на уровне 1990-х годов.

В США признали, что ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

По его словам, никто в Америке даже не предполагал, с чем они будут иметь дело. Более того, многим политикам США казалось, что Россия все еще находится на уровне 1990-х годов.

«США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — заявил Макгрегор.

Также он добавил, что единственная ошибка Запада заключалась в том, что никто даже не предполагал, что Россия сохранила настолько крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а люди России всегда поддержат своего президента.

Тем не менее, никто в Соединенных Штатах Америки не хочет выйти вперед и заявить, что они ошиблись и надо двигаться дальше.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США заявили о развале ВСУ на части.

Тема:
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