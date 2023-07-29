«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Многим политикам США казалось, что Россия все еще находится на уровне 1990-х годов.
В США признали, что ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.
По его словам, никто в Америке даже не предполагал, с чем они будут иметь дело. Более того, многим политикам США казалось, что Россия все еще находится на уровне 1990-х годов.
«США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — заявил Макгрегор.
Также он добавил, что единственная ошибка Запада заключалась в том, что никто даже не предполагал, что Россия сохранила настолько крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а люди России всегда поддержат своего президента.
Тем не менее, никто в Соединенных Штатах Америки не хочет выйти вперед и заявить, что они ошиблись и надо двигаться дальше.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США заявили о развале ВСУ на части.
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