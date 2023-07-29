Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным

Глава государства оценил предложенную мирную инициативу.

Диалог с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«В целом разговор был долгим, предметным. Сколько мы, часа полтора-два, наверное, разговаривали. Каждый высказался по этому вопросу», — сказал Путин.

Он указал, что африканская мирная инициатива по урегулированию ситуации вокруг Украины наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. При этом некоторые пункты в настоящее время труднореализуемые. Например, прекращение огня.

«Есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — отметил президент.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины.