Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 96 0

Путин заявил, что Россия не может прекратить огонь, когда Украина ведет наступление

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Глава государства оценил предложенную мирную инициативу.

Диалог с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«В целом разговор был долгим, предметным. Сколько мы, часа полтора-два, наверное, разговаривали. Каждый высказался по этому вопросу», — сказал Путин.

Он указал, что африканская мирная инициатива по урегулированию ситуации вокруг Украины наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. При этом некоторые пункты в настоящее время труднореализуемые. Например, прекращение огня.

«Есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — отметил президент.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины.

Тема:
Спецоперация
29 июл
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
29 июл
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
29 июл
Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июл
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июл
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
29 июл
Мощная гаубица «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 июл
Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления
29 июл
«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России
29 июл
ВСУ используют северокорейские ракеты для РСЗО «Град»
29 июл
В России благодаря «подаркам» НАТО нашли слабые места западной техники
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня
0:07
Путин прокомментировал перенос Рождества на Украине: «Они и церковь уничтожают»
23:35
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
23:28
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
23:17
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
23:11
Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки: «Не просят подачек»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Глава Конго поблагодарил Путина за проведение саммита «Россия — Африка»
«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео