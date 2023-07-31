Припомнили все: польские болельщики развернули баннеры об Украине

Эфирная новость 46 0

Польские футбольные болельщики развернули баннеры об Украине

Фото, видео: Reuters / Andrew Surma; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Они, в частности, призвали прекратить украинизацию Польши и остановить поддержку неонацистов.

В Польше разразился громкий скандал из-за Украины. На футбольном матче болельщики развернули огромные яркие баннеры, где припомнили украинцам их военные преступления.

В частности — Волынскую резню, когда националистами-бандеровцами были уничтожены, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч поляков, проживавших на Западной Украине.

Были также транспаранты против современных организаций украинских националистов. Так футбольные фанаты призвали прекратить украинизацию Польши и остановить поддержку неонацистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией. В батальон, который расположится между двумя странами, уже призывают вступать молодых людей.

Тема:
Спецоперация
31 июл
Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги
31 июл
В Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры РФ
31 июл
Песков: Киев прибег к тактике террористических актов на фоне отчаяния
31 июл
Шойгу: ВСУ за июль потеряли более 20 тысяч боевиков
31 июл
Российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов
31 июл
Российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink
31 июл
ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР
31 июл
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР
31 июл
«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ
31 июл
Грозная «Нона» на страже: ВС РФ срывают попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с Bentley и грузовиком в Москве
16:14
Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги
16:07
Припомнили все: польские болельщики развернули баннеры об Украине
15:57
«И намордники»: у маньяка, который удерживал жертву в плену, нашли секс-игрушки
15:48
«Произошла сцепка»: почему Егор Крид не может найти настоящую любовь
15:41
Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Поймал кайф: козел-непоседа превратил провода в аттракцион развлечений
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео