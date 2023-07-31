Припомнили все: польские болельщики развернули баннеры об Украине

Они, в частности, призвали прекратить украинизацию Польши и остановить поддержку неонацистов.

В Польше разразился громкий скандал из-за Украины. На футбольном матче болельщики развернули огромные яркие баннеры, где припомнили украинцам их военные преступления.

В частности — Волынскую резню, когда националистами-бандеровцами были уничтожены, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч поляков, проживавших на Западной Украине.

Были также транспаранты против современных организаций украинских националистов. Так футбольные фанаты призвали прекратить украинизацию Польши и остановить поддержку неонацистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией. В батальон, который расположится между двумя странами, уже призывают вступать молодых людей.