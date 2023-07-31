Гуляева о страшных слухах про состояние Мирошниченко: «Надеюсь, это не такой случай»

Артистка отказывается верить, что с ее коллегой могло случиться что-то страшное.

Актриса Нина Гуляева не верит слухам о плохом состоянии ее госпитализированной коллеги Ирины Мирошниченко, которые стремительно распространяются в интернете. Об этом народная артистка РСФСР заявила в комментарии 5-tv.ru.

«Я надеюсь, что все это выдумки, как всегда в интернете. Когда человек попадает куда-то в больницу, то придумывают, что у него головы нету, что она оторвалась, или еще чего-то придумывают. Надо просто ждать и надеяться, что все будет хорошо, и не придумывать ничего», — сказала звезда.

По мнению артистки, Мирошниченко сама бы рассказала общественности о своем состоянии, просто врачи, скорее всего, не разрешают ей отвечать на звонки и общаться по мобильному телефону. В то, что с ее коллегой могло случиться что-то страшное, Гуляева верить отказывается.

«Я надеюсь, что это не такой случай. Она сильная, Иришка. И вообще, хорошо, что она попала в больницу к врачам, потому что лежать дома и чем-то болеть, какие-то принимать лекарства — это хуже, чем если профессионалы разберутся. Я думаю, что сейчас у нее идет обследование. Прошло два-четыре дня — за это время врачи сами не знают, что у нее. У нее каждый день берут кровь, мочу. Собирают все, потом — консилиум, делают выводы о болезни, какие надо лекарства, как лечить», — поделилась актриса.

До этого Гуляева предположила, что причиной госпитализации Мирошниченко могли стать боли в спине, которые преследуют ту всю жизнь. Видимо, в последнее время недуг начал проявлять себя с новой силой, что и стало причиной отказа актрисы от спектаклей и обращения к врачам.

О госпитализации Мирошниченко стало известно 30 июля. Актриса самостоятельно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, они диагностировали у нее тяжелую форму вирусного заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным источника, у госпитализированной Мирошниченко произошла остановка сердца.