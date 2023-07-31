У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца

В больницу к знаменитости экстренно вызвали кардиологов.
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
У госпитализированной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Врачи боролись за ее жизнь и сумели восстановить сердцебиение 81-летней актрисе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В больницу Мирошниченко попала накануне. К медикам на фоне резко ухудшающегося состояния она успела обратиться самостоятельно. В медучреждении у нее было диагностировано вирусное заболевание в тяжелой форме.
Однако, как стало известно позже, артистке экстренно вызывали кардиологов из-за остановки сердца. В каком состоянии находится Мирошниченко после случившегося не уточняется.
Ирина Мирошниченко известна советскому и российскому зрителю по кинолентам «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и другим. Также знаменитость занимается озвучиванием и вокалом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гуляева отреагировала на госпитализацию Мирошниченко.
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