Движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА

Движение по Тестовской улице в районе делового центра «Москва-Сити» перекрыто в связи с попыткой киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О ситуации на дорогах оперативно оповещают представители пресс-службы столичного Дептранса в официальном Telegram-канале.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации.

Киевский режим попытался ударить тремя беспилотниками по объектам Москвы. Как сообщили в Минобороны РФ, один дрон был уничтожен в небе над Одинцовским районом Московской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще два были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, они упали на территории «Москва-Сити».

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра, жертв и пострадавших нет. В одной из башен на уровне седьмого этажа выбило стекла. На месте продолжают работу экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки украинских беспилотников.