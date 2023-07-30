Движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Украина предприняла очередную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории столицы.

Движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Движение по Тестовской улице в районе делового центра «Москва-Сити» перекрыто в связи с попыткой киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О ситуации на дорогах оперативно оповещают представители пресс-службы столичного Дептранса в официальном Telegram-канале.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации.

Киевский режим попытался ударить тремя беспилотниками по объектам Москвы. Как сообщили в Минобороны РФ, один дрон был уничтожен в небе над Одинцовским районом Московской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще два были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, они упали на территории «Москва-Сити».

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра, жертв и пострадавших нет. В одной из башен на уровне седьмого этажа выбило стекла. На месте продолжают работу экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки украинских беспилотников.

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