Работайте, братья: Россия перешла в наступление на купянском направлении
Корреспондент «Известий» показал обстановку на купянском направлении
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Наши войска заняли более выгодные позиции в районе одного из сел ЛНР.
На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки российских войск заняли более выгодные позиции в районе одного из сел ЛНР.
Тем временем в ДНР наши артиллеристы добиваются тактического превосходства за счет новых методов контрбатарейной борьбы. Все это увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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