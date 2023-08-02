Вперед к победе! Лучшее видео СВО за день

Каждый день российские бойцы совершают подвиги на полях сражений.

Минобороны РФ продолжает публиковать уникальные кадры из зоны спецоперации, освещая подвиги и успехи российских солдат.

Тыловые подразделения фронта ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск в зоне специальной военной операции (СВО). Подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, работа кипит круглые сутки. Данная колонна выполняла задачи по передаче материальных средств и топлива боевым подразделениям, непосредственно выполняющих задачи на переднем крае.

Также стоит отметить успешную победу десантников над врагом на южном направлении фронта. Получив задачу на уничтожение, экипаж активно выдвинулся к цели. После пуска управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» ВДВ разбили в прах целый опорный пункт украинских боевиков. Одновременно с этим на запорожском направлении десантники штурмовали украинские формирования на квадроциклах, оснащенных гранатометом АГС-17 «Пламя».