Вперед к победе! Лучшее видео СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы российской армии в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Каждый день российские бойцы совершают подвиги на полях сражений.
Минобороны РФ продолжает публиковать уникальные кадры из зоны спецоперации, освещая подвиги и успехи российских солдат.
Тыловые подразделения фронта ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск в зоне специальной военной операции (СВО). Подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, работа кипит круглые сутки. Данная колонна выполняла задачи по передаче материальных средств и топлива боевым подразделениям, непосредственно выполняющих задачи на переднем крае.
Также стоит отметить успешную победу десантников над врагом на южном направлении фронта. Получив задачу на уничтожение, экипаж активно выдвинулся к цели. После пуска управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» ВДВ разбили в прах целый опорный пункт украинских боевиков. Одновременно с этим на запорожском направлении десантники штурмовали украинские формирования на квадроциклах, оснащенных гранатометом АГС-17 «Пламя».
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