Озера на улицах: мощный ливень обрушился на Челябинск

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Последствия ливня ликвидируют городские службы Челябинска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Городские ливневки не справились с таким количеством осадков.

В Челябинске в эти минуты ликвидируют последствия мощного ливня. Городские ливневки не справились с таким количеством осадков, и улицы ушли под воду.

Машины глохли в глубоких лужах, пришлось остановить работу общественного транспорта. Но многих пассажиров стихия застала в пути. 

Добралась вода и до жилых домов. В одном из них с крыши хлынул поток, полностью залив все этажи.

Коммунальные службы задействовали все резервы. Они уже готовятся к новому удару стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм с градом обрушился на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество. А на одной из улиц и вовсе рухнула бетонная облицовка здания, причем прямо на детскую площадку. 

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