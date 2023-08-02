Озера на улицах: мощный ливень обрушился на Челябинск

Городские ливневки не справились с таким количеством осадков.

В Челябинске в эти минуты ликвидируют последствия мощного ливня. Городские ливневки не справились с таким количеством осадков, и улицы ушли под воду.

Машины глохли в глубоких лужах, пришлось остановить работу общественного транспорта. Но многих пассажиров стихия застала в пути.

Добралась вода и до жилых домов. В одном из них с крыши хлынул поток, полностью залив все этажи.

Коммунальные службы задействовали все резервы. Они уже готовятся к новому удару стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм с градом обрушился на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество. А на одной из улиц и вовсе рухнула бетонная облицовка здания, причем прямо на детскую площадку.