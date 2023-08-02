Озера на улицах: мощный ливень обрушился на Челябинск
Последствия ливня ликвидируют городские службы Челябинска
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Городские ливневки не справились с таким количеством осадков.
В Челябинске в эти минуты ликвидируют последствия мощного ливня. Городские ливневки не справились с таким количеством осадков, и улицы ушли под воду.
Машины глохли в глубоких лужах, пришлось остановить работу общественного транспорта. Но многих пассажиров стихия застала в пути.
Добралась вода и до жилых домов. В одном из них с крыши хлынул поток, полностью залив все этажи.
Коммунальные службы задействовали все резервы. Они уже готовятся к новому удару стихии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм с градом обрушился на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество. А на одной из улиц и вовсе рухнула бетонная облицовка здания, причем прямо на детскую площадку.
- 2 авг
- В четырех регионах РФ ожидаются подтопления из-за сильных дождей
- 2 авг
- Смертоносный тайфун накрыл юг Японии: есть погибший и пострадавшие
- 2 авг
- Будет невыносимо: «африканская» жара накроет Москву и Санкт-Петербург
- 2 авг
- Такое увидели впервые: разрушительный ураган прошелся по Башкирии
- 1 авг
- Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней
- 1 авг
- Прогнозы неутешительны: в Китае подсчитывают ущерб от мощного тайфуна
- 1 авг
- Зона бедствия: обильные осадки привели к наводнениям в Пекине
- 30 июл
- Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
- 30 июл
- Смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек
- 30 июл
- Ураган в Марий Эл унес жизни шести человек
Читайте также
69%
1.06 101.93
1.23
Нашли ошибку?