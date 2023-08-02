«Ежедневно используют»: Украина нарушила главное предупреждение США по России
Asia Times: Киев использует оружие НАТО для атак на РФ вопреки обещаниям США
Фото: www.globallookpress.com / Sra Tyler Woodward
В мире обеспокоились — урегулирование конфликта становится все более невозможным.
Киевский режим нарушил свое главное обещание Западу — начал использовать полученное от НАТО оружие для атак на российские территории. На это обратил внимание автор издания Asia Times Стивен Брайен.
«Американские беспилотники и крылатые ракеты <…>, поставляемые США, ежедневно используются Украиной», — написано в статье.
Брайен называет чистой ложью прежние слова Вашингтона о том, что никакое американское оружие не будет применяться для атак по целям в РФ.
Он отметил, что США сейчас не могут даже подобрать слов, чтобы объяснить присутствие стратегического разведывательного дрона Global Hawk в России. Автор считает, что беспилотник был направлен в страну для «шпионажа» — занимался поиском военных, а также гражданских объектов и передавал данные о них украинской стороне.
В материале также указано, что возможность урегулирования конфликта Москвы и Киева постепенно испаряется.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России.
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