«Всегда результативно»: Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ

Президент призвал держать высокую планку мероприятия.

Президент России Владимир Путин попросил министров подготовиться к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.

Российский лидер отметил, что форум всегда проходил результативно, эту планку нужно держать.

«Как правило, он проходит на хорошей ноте, с результатом большим. Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа, результат должен быть достойный всех наших усилий, которые мы предпринимаем на этом направлении», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин подвел итоги саммита Россия — Африка.