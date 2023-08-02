«Всегда результативно»: Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент призвал держать высокую планку мероприятия.

Президент России Владимир Путин попросил министров подготовиться к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.

Российский лидер отметил, что форум всегда проходил результативно, эту планку нужно держать.

«Как правило, он проходит на хорошей ноте, с результатом большим. Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа, результат должен быть достойный всех наших усилий, которые мы предпринимаем на этом направлении», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин подвел итоги саммита Россия — Африка.

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