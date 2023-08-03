«Дьявольские лапы»: НАТО обвинили в обострении конфликта на Украине

Альянс, по мнению дипломата, более 20 лет занимается сепаратизмом и разрушает стабильность.

Куда бы НАТО не протянула «свои дьявольские лапы», везде не будет мира, а люди будут страдать и гибнуть. Из-за Североатлантического альянса по большей части произошло и обострение украинского кризиса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат заявил также, что уже 30 с лишним лет именно НАТО всюду разжигает огонь, порождает нестабильность и занимается сепаратизмом. В качестве примера привел вооруженные конфликты в Косово, Ливии и Афганистане. Ханьхуэй назвал Альянс пережитком холодной войны, добавив, что он должен был исчезнуть с окончанием исторического противостояния.

«Пять расширений на Восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса», — сказал он.

По мнению представителя дипведомства, в данный момент НАТО прицеливается, и в опасности оказывается Азия. Посол считает, что «запутав Европу», Альянс намерен лишить мира и покоя Азиатско-Тихоокеанский регион. Пока в нем царит равновесие, НАТО нагнетает, обостряет и провоцирует, частности, настаивая на проведении военных учений. НАТО буквально питается войнами и конфликтами.

«Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира», — добавил Ханьхуэй.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заговорили о скорой капитуляции президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима составил блестящий на его взгляд план достижения мира из десяти пунктов. Запад так же хорошо, как и Россия, осознает нереалистичность его требований.