Рогов сообщил о взрыве на территории подконтрольного Киеву Запорожья

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины.

Рогов сообщил о взрыве на территории подконтрольного Киеву Запорожья

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

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Тема:
Спецоперация

В части Запорожской области, находящейся под контролем Киева минувшей ночью произошел взрыв. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв», — написал он в Telegram-канале.

Рогов выдвинул предположение, что причиной взрыва стал удар по военной инфраструктуре, которая использовалась Вооруженными силами Украины (ВСУ). Украинские СМИ ночью сообщали о срабатывании системы ПВО, также в некоторых регионах Украины звучала воздушная тревога.

Официальные украинские ведомства и власти произошедшее не комментировали. Также не было комментариев Минобороны об ударах по объектам ВСУ.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, ответом на теракт на Крымском мосту.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ подвергли Донецк бесчеловечному обстрелу.

Тема:
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