«Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне

Где вообще в настоящее время находится президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, записывает видеообращения на белом фоне из-за пребывания в бункере. Об этом заявил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Зеленский шифруется, находится в каком-то бункере, чтобы не вычислили, отсюда и обращения на белом фоне», — сказал военный.

Липовой заметил, что Зеленский пытается сохранить себе жизнь и набить ценность своей персоне. Однако эксперт подчеркнул, что лидер Украины не предоставляет угрозы, так как все решения принимают за него, а он всего лишь «клоун» и «говорящая голова Запада», передает NEWS.ru.

Зеленский почти всегда до этого публиковал видео из разных локаций. Однако 31 июля он выложил видеообращение на белом фоне, вызвав волну слухов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США ожидают скорой капитуляции Зеленского.