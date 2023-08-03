«Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 77 0

Герой России Липовой: Зеленский записывает видео на белом фоне из бункера

«Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Где вообще в настоящее время находится президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, записывает видеообращения на белом фоне из-за пребывания в бункере. Об этом заявил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Зеленский шифруется, находится в каком-то бункере, чтобы не вычислили, отсюда и обращения на белом фоне», — сказал военный.

Липовой заметил, что Зеленский пытается сохранить себе жизнь и набить ценность своей персоне. Однако эксперт подчеркнул, что лидер Украины не предоставляет угрозы, так как все решения принимают за него, а он всего лишь «клоун» и «говорящая голова Запада», передает NEWS.ru.

Зеленский почти всегда до этого публиковал видео из разных локаций. Однако 31 июля он выложил видеообращение на белом фоне, вызвав волну слухов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США ожидают скорой капитуляции Зеленского.

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