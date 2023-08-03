Российские военные улучшили положение под Донецком, контратаковав противника
За сутки боевики понесли большие потери в живой силе и технике.
Фото: Бондаренко Владимир / ТАСС
Российские военные перешли в контратаку на донецком направлении и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира“», — уточнил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военные России отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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