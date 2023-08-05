Разведка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы уникального бронепоезда «Енисей» в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы ежедневно продвигаются на всех направлениях, не давая противника малейшего шанса на успех.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
БПЛА — незаменимое средство разведки и корректировки огня
На первых кадрах показана боевая работа военнослужащих разведывательных подразделений и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Военнослужащие в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника управляют беспилотниками для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также видеофиксации огневого поражения объектов, живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Работают беспилотники круглые сутки. И их операторы тоже. Эти летательные аппараты за время спецоперации зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Уникальный бронепоезд «Енисей» — незаменимый помощник в зоне СВО
На следующих кадрах показана боевая работа уникального бронепоезда «Енисей», действующего в зоне проведения СВО.
Его специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных территорий.
За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил уже более 120 российских эшелонов. Кроме того, военные железнодорожники восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше трех тысяч километров путей было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов.
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