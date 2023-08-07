В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
В понедельник, 7 августа, в Москве пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.
Церемония прощания начнется в 11 часов утра в Московском художественном театре имени Чехова. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Знаменитая актриса родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. За свою карьеру она сыграла десятки ролей — как в кино, так и на сцене.
Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…» и другие.
Повторила судьбу своих героинь: чем пожертвовала Мирошниченко ради кино
Как отметила ранее актриса Елена Проклова, Мирошниченко положила на алтарь своей профессии буквально все. Также она назвала ее актрисой «до мозга костей».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется имущество бездетной актрисы.
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