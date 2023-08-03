Домработницы в деле? Жорин объяснил, кому достанется имущество бездетной Мирошниченко

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 659 0

Звездный адвокат Жорин: наследство Мирошниченко может достаться ее домработницам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Может ли обслуга покойной звезды внезапно проснуться в богатстве?

Домработницы нередко наследуют имущество при смерти знаменитостей, это может произойти и в случае с актрисой Ириной Мирошниченко. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Когда человек умирает, то, в случае отсутствия завещания, имущество переходит наследникам. Там есть своя очередность — первая, вторая и третья очереди. Случается так, что у человека нет наследников ни в какой очереди — детей, внуков, правнуков, родителей, мужа. Такое происходит крайне редко, и в этом случае при отсутствии завещания имущество переходит в доход государства — так называемое выморочное имущество», — объяснил эксперт.

Жорин уточнил, что не знает, насколько это может иметь место в отношении известного человека. Однако о пожилых людях, которые умирают и не имеют родственников, очень часто есть информация в районных организациях, соцобеспечении, у тех, кто оказывает уход и разносит еду.

В таком случае они без ведома умершего могут сделать так, что завещание было задним числом написано при жизни. Тогда наследство усопшего перейдет тем или иным посторонним лицам, отметил адвокат.

В этой сфере работают преступные группировки, которые ведут учет людей без родственников и после их смерти — хорошо, если они не имеют отношения к ней — делают поддельные завещания, а иногда и вступают в сговор с нотариусом.

Здесь делается расчет на то, что никто не должен предъявить какие-либо претензии, говорит Жорин. В случае с Мирошниченко вряд ли кто-то осмелится провернуть такое, но «чем черт не шутит», добавил он.

Если домработницы все же получат имущество звезды в собственность, то это могло быть осуществлено тремя путями. Это либо отчуждение при жизни — дарение или договор купли-продажи — либо это договор ренты, либо завещание.

Пожизненное содержание с иждивением — так называемая в простонародье «баталовская» схема. В этом контексте вспоминается история с домработницами актера Александра Пороховщикова, которые после его смерти стали часто появляться на телевидении, кто-то из них претендовал на имущество, а также заявлял о наличии детей от него.

Жорин не стал утверждать, что в данном случае домработницы нечисты на руку. Однако это частая история, когда они, личные врачи, повара или помощники после смерти человека оказываются владельцами дорогостоящего имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко.

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