Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова

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Алексей Панков
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В Москве прощаются с актрисой Ириной Мирошниченко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

После траурной церемонии и отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

В 11:00 в Москве началась церемония прощания с великой советской и российской актрисой Ириной Мирошниченко. Она проходит в МХТ имени Чехова на Камергерском переулке. На церемонии присутствуют близкие и коллеги артистки.

Сразу после, в 13:00, в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной состоится отпевание. А затем гроб с телом Мирошниченко отвезут на Троекуровское кладбище, где пройдут похороны. 

Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Состояние артистки резко ухудшилось. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ, однако спасти жизнь актрисы не удалось.

Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле. В 1965-ом она окончила Школу-Студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. Отечественному зрителю актриса наиболее известна по ролям в таких картинах, как «Андрей Рублев», «Я шагаю по Москве» и других.

Убийственный сепсис: Мирошниченко перед смертью лечилась в частной клинике

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Ирина Мирошниченко пожертвовала ради работы. По словам коллег, актриса была полностью предана своей профессии.

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