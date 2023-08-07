«Это не так»: Пушков назвал разными подходы Запада и Юга к ситуации на Украине

Политик напомнил, что звучащие в ООН и официальных документах принципы редко соблюдаются.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления итальянской Corriera de la serra по итогам встречи по Украине в Саудовской Аравии. В своей публикации в Telegram-канале он усомнился, что страны Запада и Глобального Юга придерживаются одинаковой позиции.

Политик отметил, что якобы общие принципы, звучащие в ООН и официальных публикациях, страны редко соблюдают, что можно проследить на опыте Сербии, Ирака и Ливии.

«Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — отметил Пушков.

В консультациях по Украине принимали участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимала. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники проходящих в Джидде консультаций по Украине представили альтернативный мирный план урегулирования конфликта.