«Это не так»: Пушков назвал разными подходы Запада и Юга к ситуации на Украине

Пушков назвал разными подходы Запада и Юга к ситуации на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Политик напомнил, что звучащие в ООН и официальных документах принципы редко соблюдаются.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления итальянской Corriera de la serra по итогам встречи по Украине в Саудовской Аравии. В своей публикации в Telegram-канале он усомнился, что страны Запада и Глобального Юга придерживаются одинаковой позиции.
Политик отметил, что якобы общие принципы, звучащие в ООН и официальных публикациях, страны редко соблюдают, что можно проследить на опыте Сербии, Ирака и Ливии.
«Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — отметил Пушков.
В консультациях по Украине принимали участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимала. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники проходящих в Джидде консультаций по Украине представили альтернативный мирный план урегулирования конфликта.
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