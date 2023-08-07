«Не могут скрывать»: в США указали на катастрофическую ситуацию в ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ больше не могут скрывать потери
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Тем временем, так называемое контрнаступление не принесло успехов киевскому режиму.
Киевский режим больше не может скрывать свои колоссальные потери. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Он отметил, что боевиков бросают в так называемое контрнаступление, однако успехов оно не приносит, а количество потерь только растет.
«Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — заявил Риттер.
ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан.
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