Российские бойцы группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами», — отметил Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Сообщается, что российская армия также заняла девять наблюдательных постов противника, разгромила до роты пехоты 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и уничтожили БТР «Спартан» британского производства.

Также Зыбинский отметил, что ВСУ провели четыре контратаки. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Он добавил, что в плен были захвачены два боевика ВСУ. Вместе с тем 25-я отдельная воздушно-десантная бригады ВСУ потеряла убитыми и ранеными до взвода пехоты при трех неудачных попытках выбить российские войска с позиций в районе населенного пункта Новоселовское.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву предрек скорый конец контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Россия начала применять новые типы вооружения.