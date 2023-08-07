Недалеко от Угледара уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 67 0

По целям неонацистов был нанесен удар из гаубичной артиллерии.

Недалеко от Угледара уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, а также место, где велось управление беспилотниками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного, пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки», — уточнил он.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киевский режим больше не может скрывать свои колоссальные потери.

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