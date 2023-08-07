Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова

После панихиды знаменитость захоронят на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко под аплодисменты вынесли из Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, которому она отдала около 60 лет творческой деятельности. После того, как Игорь Золотовицкий объявил о завершении гражданской панихиды, зал встал и также аплодировал еще несколько минут, отдавая дань таланту дивы МХТ. Передает корреспондент 5-tv.ru, побывавший на панихиде.

Гроб с телом актрисы пронесли по Камергерскому переулку, за ним следовали коллеги и поклонники Ирины Мирошниченко. В этот день у легендарного театра собрались сотни людей. Вдоль здания театра выстроились студенты с многочисленными венками. Аплодисменты не смолкали несколько минут.

Траурная церемония началась в столице в 11:00. Проводить легендарную актрису в последний путь пришли многие друзья, знаменитые коллеги и почитатели ее творчества. Они усыпали цветами и венками гроб с ее телом. Известно, что актрису захоронят на Троекуровском кладбище.

Мирошниченко стала известна советскому и российскому зрителю благодаря блистательной игре в фильмах «Дяда Ваня», «Я шагаю по Москве» и многих других. Она ушла из жизни в возрасте 81 года. Источник 5-tv.ru уточнил, что умерла она «не приходя в сознание».

Ранее она была госпитализирована, предположительно, с тяжелой формой вирусного заболевания. В больнице она пережила остановку сердце, однако врачи сделали невозможное — экстренно вызванные кардиологи запустили его заново. Последние дни она провела под аппаратом ИВЛ. К сожалению, спасти ее снова уже не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров.