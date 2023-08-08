Связисты всегда в строю: лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться на всех участках фронта.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Работают «Грады»

На первых кадрах показана боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». На краснолиманском направлении артиллеристы огненным дождем накрыли минометный расчет и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позиции противника были выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Получив координаты целей, бойцы нанесли удар, уничтожив противника на дистанции около десяти километров.

Без связистов — никуда

На следующих кадрах показана боевая работа специалистов подразделений войск связи Западного военного округа, обеспечивающих надежную связь наших войск на купянском направлении.

Военные связисты в круглосуточном режиме и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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