Связисты всегда в строю: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться на всех участках фронта.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Работают «Грады»
На первых кадрах показана боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». На краснолиманском направлении артиллеристы огненным дождем накрыли минометный расчет и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позиции противника были выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Получив координаты целей, бойцы нанесли удар, уничтожив противника на дистанции около десяти километров.
Без связистов — никуда
На следующих кадрах показана боевая работа специалистов подразделений войск связи Западного военного округа, обеспечивающих надежную связь наших войск на купянском направлении.
Военные связисты в круглосуточном режиме и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
- 8 авг
- Великие на передовой: почему Шаляпин призывает не называть артистов королями
- 8 авг
- США собрались объявить о новом пакете военной помощи Украине
- 8 авг
- Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую БМП на краснолиманском направлении
- 8 авг
- На Украине заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Зеленского
- 8 авг
- ВСУ утопили свой танк при попытке форсировать реку
- 7 авг
- Стало известно о наступлении ВС РФ на харьковском направлении
- 7 авг
- В Курской области силами РЭБ были посажены два беспилотника ВСУ
- 7 авг
- Суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам за дискредитацию ВС РФ
- 7 авг
- Подавляют все: как действуют группы быстрого реагирования России в зоне СВО
- 7 авг
- «Никогда не было целью»: Зеленский о переносе конфликта на территорию России
Читайте также
65%
1.76 106.05
2.21
Нашли ошибку?