Гвоздь в сердце: российские хирурги мастерски спасли бойца после ранения в зоне СВО
Российские военные хирурги извлекли кусок гвоздя из сердца раненого бойца
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Чтобы помочь солдату, им пришлось ехать до него несколько километров по передовой ночью.
Уникальную операцию провели российские военные хирурги. Врачи извлекли из сердца бойца кусок гвоздя.
Ранение от украинского боеприпаса, начиненного металлическими предметами, — чтобы увеличить площадь поражения — он получил во время сражения. Как рассказали медики, гвоздь пронзил легкое, задел артерию и дошел до сердца. Операция в Белгородском госпитале продолжалась несколько часов.
«Пришлось освободить сердце от сгустков крови, чтобы оно начало хорошо работать. Мы извлекли инородное тело — кусок гвоздя. И ушили рану легочной артерии. Пациент жив-здоров. И, думаю, сейчас он нас догонит, и приедет сюда. Дальше мы его отправим в центральную медицинскую организацию на долечивание», — говорит военный врач-хирург Руслан.
Чтобы спасти бойца, хирургам пришлось ехать до него несколько километров по передовой ночью. Сложнейшая операция проводилась по методике, которую разработали врачи «Западной» группировки войск.
Принимать нестандартные решения в экстремальных ситуациях им приходится часто. Как и работать на линии соприкосновения 24/7.
В мобильных госпиталях есть все необходимое для спасения раненых: рентген, аппараты УЗИ, оборудование для наркоза, операционные и перевязочные столы. При этом неотложную помощь оказывают не только военным, но и жителям, которые часто получают ранения от кассетных боеприпасов или при подрыве на минах «лепесток».
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