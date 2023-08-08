Раненных в зоне СВО журналистов «Известий» выписали из госпиталя

Пострадавших в ходе спецоперации журналистов «Известий» — оператора Дмитрия Шикова и корреспондента Романа Польшакова выписали из госпиталя. Сейчас коллеги готовятся пройти курс реабилитации, чтобы с полными силами вернуться к работе.

Журналисты остались благодарны заботившимся о них врачам. Медсестер мужчины одарили цветами. Передвигаются они все еще на костылях, но сохраняют позитивный дух и не перестают шутить и радоваться жизни.

Польшаков и Шиков признались, что соскучились по дому, воздуху, свободе и хотят быстрее вернуться в уют. Оператор же добавил, что заскучал без своей камеры.

«Осталось, чтоб все прижилось, и поедем работать. Ну или побежим», — заявил Шиков.

Мужчинам чудом удалось выжить под кассетным обстрелом ВСУ — они получили ранения разной степени сложности. Произошло все 22 июля в Запорожской области. Их коллеге военкору РИА Новостей Ростиславу Журавлеву повезло меньше — из командировки в зону СВО он не вернулся.

Польшаков и Шиков были награждены Орденами Мужества по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.