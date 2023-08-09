Политик без стеснения унизил Зеленского в эфире на телевидении.

Руководство Украины — это команда школьников, у которой нет ни единого шанса в противостоянии с РФ. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилль в эфире телеканала Fox News.

Во время своей поездки на Украину, в которую политик отправился за три месяца до начала специальной военной операции (СВО), он виделся с президентом страны Владимиром Зеленским. Табервилль отметил, что по его мнению, киевский режим уже тогда воевал.

«Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — поделился сенатор своим мнением.

Табервилль известен тем, что всегда выступал против оказания правительством Соединенных Штатов Америки финансовой помощи Украине. Не раз он отмечал, что американское руководство не понимает сути конфликта. Без прямого вовлечения в конфликт на Украине НАТО, у украинской стороны нет ни единого шанса на победу.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что НАТО ждут серьезные проблемы в прибалтийском регионе.