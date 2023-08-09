Большая угроза: боевики ВСУ пожаловались на мощное оружие армии России

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Украинский боевик назвал «Ланцеты» большой угрозой для ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В чем заключаются преимущества данного вида вооружения?

Боевики ВСУ назвали российские беспилотники «Ланцет» одной из главных угроз для себя. Журналисты британского издания The Telegraph взяли интервью у бойца с позывным Манул.

Он заявил, что такие дроны доставляют массу хлопот и отметил, что украинская армия таким мощным оружием не обладает. Как отмечается в статье, сравнительно недорогие в производстве «Ланцеты» эффективно уничтожают дорогостоящую западную бронетехнику и артиллерийские системы.

Для ударов используются осколочные и кумулятивные боеприпасы, а корпус из композитных материалов делает их малозаметными для ПВО. Максимальная дальность полета — 50 километров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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