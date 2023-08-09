Первые минуты после взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео

Первые минуты после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде попали на видео. Кадры распространили очевидцы в социальных сетях.

Судя по всему, видео снял один из рабочих. На нем можно увидеть сильно поврежденное здание — оно осталось без окон, на земле лежат обломки фасада. На улицу выбежали и другие люди, предположительно, тоже рабочие. В воздухе можно заметить клубы серого дыма.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти, на место случившегося также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По некоторым данным, травмы могли получить порядка 15 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человеческий фактор мог стать причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде.