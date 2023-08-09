Подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Котельная на территории завода была повреждена.

Подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва

Фото: Telegram / Подслушано Сергиев Посад / osergievposad

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Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе перекрыта подача горячей воды местным жителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация городского округа.

Причиной отключения водоснабжения послужила авария на котельной, находящейся на заводе. Когда горячая вода начнет поступать потребителям — не уточняется.

«В связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 (09 августа) прекращена подача ГВС потребителям», — написано в публкации.

Утром 9 августа местные жители сообщили о громком хлопке и начали распространять в социальных сетях видео с густым столбом дыма, напоминающим «ядерный гриб». Власти прокомментировали случившееся. По официальным данным, на складе с пиротехникой на территории завода произошел взрыв. Помещение разрушено на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Прибыл также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил о 52 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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