Подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва
Котельная на территории завода была повреждена.
Фото: Telegram / Подслушано Сергиев Посад / osergievposad
В Сергиевом Посаде после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе перекрыта подача горячей воды местным жителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация городского округа.
Причиной отключения водоснабжения послужила авария на котельной, находящейся на заводе. Когда горячая вода начнет поступать потребителям — не уточняется.
«В связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 (09 августа) прекращена подача ГВС потребителям», — написано в публкации.
Утром 9 августа местные жители сообщили о громком хлопке и начали распространять в социальных сетях видео с густым столбом дыма, напоминающим «ядерный гриб». Власти прокомментировали случившееся. По официальным данным, на складе с пиротехникой на территории завода произошел взрыв. Помещение разрушено на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Прибыл также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил о 52 пострадавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде.
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