«В специальном формате»: Зеленский провел ставку для обсуждения контрнаступления

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Зеленский собрал совещание на фоне сообщений о медленном контрнаступлении ВСУ

«В специальном формате»: Зеленский провел ставку для обсуждения контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

В западном мире критикуют медленные темпы продвижения ВСУ. Что собирается делать Киев?

Президент Украины Владимир Зеленский собрал ставку в специальном формате с участием узкого круга лиц. Темой совещания стало контрнаступление ВСУ. Об этом лидер страны написал в своем Telegram-канале.

«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — доложил глава Незалежной.

По словам Зеленского, в рамках встречи был проведен анализ сложившейся ситуации, а также составлен план последующих шагов. В Киеве также поразмыслили о том, как обеспечить своих боевиков всем необходимым на поле боя.

В публикации отмечается, что с докладами о ситуации в зоне СВО выступили главнокомандующий Валерий Залужный, начальник главного управления разведки страны Кирилл Буданов и другие.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

На Западе ожидания от украинского контрнаступления не оправдались. За рубежом неоднократно заявляли о слишком медленных темпах продвижения ВСУ и отсутствии успехов в рамках развернутой операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что сенатор США заявил, что у Украины нет ни единого шанса на победу.

Тема:
Украинское контрнаступление
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