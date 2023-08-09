Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Российский лидер тепло поздравил личный состав.

Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном портале.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сообщается в подписанном указе.

Президент России тепло поздравил личный состав с присвоением почетного наименование. Он также подчеркнул, что это событие — это признание героизма российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин 9 августа провел встречу с губернатором Тверской области.

Тема:
Спецоперация
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