Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном портале.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сообщается в подписанном указе.

Президент России тепло поздравил личный состав с присвоением почетного наименование. Он также подчеркнул, что это событие — это признание героизма российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин 9 августа провел встречу с губернатором Тверской области.