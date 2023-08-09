Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

Российский лидер тепло поздравил личный состав.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном портале.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сообщается в подписанном указе.
Президент России тепло поздравил личный состав с присвоением почетного наименование. Он также подчеркнул, что это событие — это признание героизма российских бойцов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин 9 августа провел встречу с губернатором Тверской области.
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