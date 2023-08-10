Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО

За ошибки США расплачиваться будет Украина.
Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach
Украина серьезно рискует потерять Сумы, Одессу, Харьков и Николаев из-за стремления НАТО расшириться на Восток. Об этом сообщает итальянский обозреватель Алессандро Орсини в газете Il Fatto Quotidano.
«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. Украина может потерять контроль над несколькими городами. Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе», — опубликовал колумнист.
Именно для обеспечения безопасности из-за продолжения расширения границ НАТО, Россия и увеличивает зону проведения специальной военной операции (СВО). Журналист подчеркнул, что России пришлось изменить территорию СВО именно из-за присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу, а также из-за продолжения поставок оружия Вооруженным силам Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что полковник Макрегор считает, что при желании у Москвы есть силы дойти до Киева.
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