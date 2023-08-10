Не готовы к реалиям конфликта с РФ: в ВСУ жалуются на инструкторов с Запада

Open Democracy: западные инструкторы не в состоянии подготовить солдат ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Украинские солдаты отмечают, что у их покровителей из НАТО нет опыта и понимания текущей ситуации на фронте.
Западные инструкторы, обучающие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут предоставить должный уровень подготовки своим подопечным. У них нет опыта, необходимого для обучения солдат, которым предстоит вести бой с российскими войсками. Такое мнение со ссылкой на жалобы боевиков ВСУ опубликовал обозреватель Изобель Кошив в своем материале для издания Open Democracy.
«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», — заявил он.
Кошив подчеркнул, что представители НАТО способны дать украинским военным только базовый курс обучения. Вся жизненно важная подготовка к сражениям в зоне спецоперации остается лежать на плечах киевских властей. Солдаты ВСУ, ранее прошедшие подготовку на Западе, отмечают — инструкторы далеки от специфики сложившейся ситуации и не представляют, как воспитывать эффективную армию.
Украинец с позывным «Голландец», в частности, в беседе с журналистами отметил, что натовские инструкторы в качестве примеров используют военные операции на Ближнем Востоке. Но у них были совсем другие цели — поиск боевиков среди мирного населения и зачистка после очередного сражения. Для вооруженного конфликта с войсками РФ этот опыт просто не подходит, даже местность в зоне спецоперации отличается от той, в которой работали эксперты НАТО.
Западные партнеры поддерживают Украину с первых дней спецоперации. Киеву поставляются оружие, военная техника и площадки для ремонта машин, а также упомянутые инструкторы и материальная помощь. Москва не раз предупреждала, что этот подход не ведет к разрешению конфликта, а лишь затягивает его и провоцирует ненужное кровопролитие. Глава МИД Сергей Лавров заявлял — США и НАТО можно считать непосредственными участниками противостояния.
Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада.
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