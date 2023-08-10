«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде

У некоторых сгорели личные вещи, в том числе и документы.

К месту взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде приходят сотрудники предприятия спустя сутки после случившегося.

Как стало известно 5-tv.ru, местные жители пытаются пройти к завалам, чтобы найти личные вещи. Рабочих пускают по спискам.

«У меня и пропуск сгорел, и социалка сгорела. <…> Там все выбито. Все напрочь», — рассказывают пострадавшие сотрудники завода.

Некоторые очевидцы пришли в качестве добровольцев, чтобы помочь произвести уборку, но их пока что не впускают.

Здание загорелось после громкого хлопка, который оглушил местных жителей. Столб от воспламенения был настолько велик, что его сравнили с «ядерным грибом».

На месте взрыва образовалась воронка, у рядом стоящих зданий выбило окна. На данный момент известно, что число пострадавших увеличилось до 70 человек. Есть один погибший, трое остаются в реанимации. Также 12 человек пропали без вести. Их ищут под завалами.

Причины произошедшего еще устанавливаются. Но, по информации Следственного комитета (СК), основной версией является нарушение норм безопасности. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео.