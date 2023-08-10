«Это ошибка»: в Бундестаге предупредили о риске конфликта Германии с Россией
Депутат Бундестага Котре заявил об угрозе конфликта России и Германии
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck
В стране бьют тревогу — санкции должны были ударить по Москве, но отрикошетило почему-то по Берлину.
Военная помощь Украине с немецкой стороны увеличивает ее вовлечение в конфликт и может спровоцировать новый — между ФРГ и Россией. Своими опасениями поделился депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.
Котре обратил внимание соотечественников на то, что от проблем Москвы и Киева следовало бы держаться на расстоянии. Однако лучшим вариантом будет немедленный поиск и продвижение мирных путей урегулирования.
По словам политика, поставка оружия Киеву не влияет на ход конфликта и не приближает его к завершению. Кроме того, не работают антироссийские санкции, введенные в отношении Москвы. Он отметил, что ограничения бьют, в первую очередь, по самой Германии. Как пример он привел скачок цен на энергию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ начался экономический спад после отказа от газа РФ.
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