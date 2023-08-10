«Это ошибка»: в Бундестаге предупредили о риске конфликта Германии с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Депутат Бундестага Котре заявил об угрозе конфликта России и Германии

«Это ошибка»: в Бундестаге предупредили о риске конфликта Германии с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Тема:
Спецоперация

В стране бьют тревогу — санкции должны были ударить по Москве, но отрикошетило почему-то по Берлину.

Военная помощь Украине с немецкой стороны увеличивает ее вовлечение в конфликт и может спровоцировать новый — между ФРГ и Россией. Своими опасениями поделился депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.

Котре обратил внимание соотечественников на то, что от проблем Москвы и Киева следовало бы держаться на расстоянии. Однако лучшим вариантом будет немедленный поиск и продвижение мирных путей урегулирования.

По словам политика, поставка оружия Киеву не влияет на ход конфликта и не приближает его к завершению. Кроме того, не работают антироссийские санкции, введенные в отношении Москвы. Он отметил, что ограничения бьют, в первую очередь, по самой Германии. Как пример он привел скачок цен на энергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ начался экономический спад после отказа от газа РФ.

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