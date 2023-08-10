«Джо, я сдаюсь!» — в США высмеяли слова Байдена о поражении Путина
Экс-разведчик США Риттер: слова Байдена о Путине разоблачили правду об Украине
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis
Это чистой воды политика, считают на Западе. На самом деле, Россия знает правду, и даже Украина знает правду.
Президент США Джо Байден пытается оправдать траты на Украину своими высказываниями о поражении России в конфликте. Таким мнением поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Байден накануне заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы уже потерпел поражение в противостоянии. Однако на реальное положение дел пустые слова не влияют, считает Риттер.
«Когда он говорит: «Путин проиграл!» — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: «А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!» — прокомментировал он в ироничном тоне.
Военный эксперт уверен, что на Западе людям внушают неправду, чтоб те «не задавали лишних вопросов». В то же время, политические заявления никак не повлияют на ситуацию — и российская сторона, и украинская знают о реальном положении вещей.
Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский провел ставку для обсуждения контрнаступления ВСУ.
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