Два человека погибли после того как боевики киевского режима обстреляли село Чаусы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», — уточнил он.

В четверг, 10 августа, боевики обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате были зафиксированы имущества сельхозпредприятия. Двое жителей получили ранения и были доставлены в больницу. Еще двое, по последним данным, погибли.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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