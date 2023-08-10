Число погибших при обстреле брянского села увеличилось до двух

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 25 0

Смертельные ранения получили мужчина и женщина.

Число погибших при обстреле брянского села увеличилось до двух

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация

Два человека погибли после того как боевики киевского режима обстреляли село Чаусы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», — уточнил он.

В четверг, 10 августа, боевики обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате были зафиксированы имущества сельхозпредприятия. Двое жителей получили ранения и были доставлены в больницу. Еще двое, по последним данным, погибли.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области.

Тема:
Спецоперация
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