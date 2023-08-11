Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
Беспилотник был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение.
Момент падения вражеского беспилотника после подавления его силами РЭБ на Карамышевской набережной в Москве попал на видео. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На них можно заметить момент падения и взрыв, после которого образовалось облако дыма и искр. На место сразу же выехали экстренные службы, территорию оцепили.
В пятницу, 11 августа, в Москву была осуществлена попытка пролета беспилотника. По словам мэра города Сергея Собянина, обломки упали на Карамышевской набережной. В результате пострадавших и разрушений нет.
В этот же день во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве.
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