«Они не в состоянии»: Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
Полковник США Макгрегор: Зеленский не сможет защитить Киев
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Киевский режим получил достаточно оружия от западных стран, однако его уже почти не осталось.
Президент Украины Владимир Зеленский не способен защитить Киев и обеспечить надежную оборону. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что киевский режим получил достаточно средство противовоздушной обороны, но запасы уже истощились.
«Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам», — предположил Макгрегор.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики скоро захотят сместить лидер киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудачного контрнаступления.
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